Den indiske vindmølleproducent Suzlon stiger pænt i mandagens handel, efter at selskabet fredag lagde flotte tal frem for tredje kvartal af regnskabsåret 2016/17.



Omsætningen gik frem med hele 76 pct. til 33 mia. rupees (3,46 mia. kr.), mens røde tal på bundlinjen blev vendt til et overskud på 3,04 mia. rupees (317 mio. kr.).



Med i regnskabet var også forventninger om vækst i det indiske vindmøllemarked i 2017, efter at 2016 satte rekord med 3400 megawatt (MW).



Suzlon-aktien stiger 6,7 pct. til 18,35 rupees og ligger nu i den højeste kurs siden juli 2016.



/ritzau/FINANS