Efter et døgns uafbrudte forhandlinger indgik parterne på industriens område søndag en overenskomst for de cirka 230.000 ansatte.



Forhandlerne for lønmodtagere og arbejdsgiverne er blandt andet enige om at afsætte 200 millioner kroner til et uddannelsesløft over tre år. Desuden vil de sikre bedre vilkår for seniorer og børnefamilier.



- Det bliver et historisk løft, som skal flytte hele uddannelsesniveauet på de danske industriarbejdspladser, hvilket er helt afgørende for Danmarks fremtid.



- Med denne aftale sikrer vi trygheden og fremtiden for vores medlemmers beskæftigelse, siger formand for CO-industri Claus Jensen i en meddelelse.



Overenskomsten på industriens område sætter traditionelt rammerne for løn- og arbejdsvilkår for de øvrige overenskomster, der følger.



Forliget er indgået mellem arbejdsgivernes organisation Dansk Industri og CO-industri, der repræsenterer fagforeninger som 3F, HK og Dansk Metal. Det omfatter de ansatte på cirka 6000 industrivirksomheder i Danmark.



Hos Dansk Industri glæder man sig også over uddannelsesløftet ifølge administrerende direktør Karsten Dybvad.



- Jeg er glad for, at vi med aftalen giver medarbejderne bedre mulighed for eksempelvis at løfte sig fra ufaglært til faglært på udvalgte uddannelser, hvor virksomhederne har brug for flere faglærte, siger Karsten Dybvad.



Den nye aftale indeholder også en seniorordning, hvor medarbejdere fra fem år før deres folkepensionsalder, kan handle sig til seniorfridage.



/ritzau/