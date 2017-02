Direktørerne i de danske industrivirksomheder kan ånde lettet op. På trods af en meget lav ledighed på 2,8 pct. i Dansk Metal, så bliver lønstigningerne beskedne de næste tre år.



Mindstebetalingssatsen forhøjes med omtrent 1,7 pct. pr. år fra 2017-2019. Det er marginalt mere end 1,6 pct. i 2016 og 1,5 pct. i 2015.



Med resultatet rammer vi lønstigninger efter individuelle forhandlinger på måske godt 2 pct. årligt, vurderer Niels Rønholt, der er cheføkonom, i Jyske Bank.



”Dansk økonomi er i et opsving, og arbejdsmarkedet er ganske stærkt. Det kunne let give et markant lønpres, men overenskomsten lægger helt klart ikke op til løneksplosion,” siger Niels Rønholt.



En årlig lønstigning på ca. 2 pct er ifølge Niels Rønholt langt fra overophedningsscenariet fra 2007 med lønstigninger over 4 pct.



”Dengang steg reallønnen over 2 pct.. Nu bliver reallønsstigningen godt 1 pct., hvis inflationen rammer omtrent 1 pct. i år. Det er ikke så dårligt endda set fra forbrugernes synspunkt, men dog lavere end i 2016, hvor reallønnen for mange steg over 1,5 pct.” siger siger Niels Rønholt.