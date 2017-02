Mindstelønnen stiger 5,2 pct. på industriområdet

En stribe ansatte i industrien kan se frem til mere i løn, og så skal flere flere løftes fra ufaglært til faglært. CO-industri og DI har indgået en aftale om nye treårige overenskomster på industriens område.

Resultatet af den nye overenskomst betyder, at mindstelønnen stiger 5,2 pct. i de kommende år.



Mindstebetalingssatsen, der i dag udgør 113,65 kr., forhøjes til 119,65 kr. i marts 2019. Derudover reguleres genetillægget med 1,6 pct. i hvert af de tre overenskomstår, og så er reguleres lærlinge– og elevsatser med 1,7 pct. i hvert overenskomstår pr. 1. marts.



”Det har været afgørende for os at nå en aftale, som skaber grundlag for, at danske virksomheder kan konkurrere med virksomheder over hele verden. På den måde fortsætter vi en god udvikling for Danmark, hvor vi skaber job og velstand her i landet,” siger DI’s adm. direktør Karsten Dybvad.



Han betegner forhandlingerne som hårde.



”Men jeg synes, det er lykkedes os at lande en god aftale for begge parter. Blandt andet har vi aftalt bedre rammer for, at virksomheder og medarbejdere lokalt kan tilrettelægge arbejdstiden efter netop deres behov,” siger Karsten Dybvad.



Fra ufaglært til faglært



Aftalen lægger endvidere op til, at få flere ind som faglærte. Det skal ske ved, at afprøve en model, hvor medarbejderne kan få støtte til aftalt uddannelse på en række områder. Det gælder undervisning for ordblinde, udvalgte erhvervsuddannelser for voksne og udvalgte moduler på akademi- og diplomuddannelser. Til det formål afsættes der de næste tre år 200 mio. kr. til de 230.000 ansatte på området.



”Dygtige og kompetente medarbejdere er en afgørende del af vores virksomheders konkurrenceevne. Derfor er jeg glad for, at vi med aftalen giver medarbejderne bedre mulighed for eksempelvis at løfte sig fra ufaglært til faglært på udvalgte uddannelser, hvor virksomhederne har brug for flere faglærte,” siger Karsten Dybvad.



Den nye aftale indeholder også en seniorordning, hvor medarbejdere fra fem år før deres folkepensionsalder, kan konvertere deres fritvalgslønkonto og pensionsbidrag til seniorfridage.



”Vores virksomheder har brug for dygtige medarbejdere, og det gælder bestemt også de ældre medarbejdere, som ofte har en stor og værdifuld erfaring. Med aftalen har vi skabt en udvidet seniorordning, der giver endnu bedre muligheder for at forene arbejdslivet og seniorlivet,” siger Karsten Dybvad.



Industriens overenskomster dækker ca. 230.000 medarbejdere på ca. 6000 virksomheder.