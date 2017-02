Direktøren i Just Eat træder tilbage og aktien styrtdykker i London

Dansk-stiftede, Just Eat, fik kappet 6,5 pct. af kursen fredag da selskabets adm. direktør, David Buttress trak sig tilbage grundet familiære forhold.Kursfaldet var det næststørste i Europa på dagen, kun undergået af kriseramte italienske BPER Bana.David Buttress har aftalt at blive til slutningen af kvartalet og er overtalt til at være rådgiver i et år yderligere.Bestyrelsesformand, John Hughes, vil overtage den daglige ledelse af Just Eat efter udgangen af kvartalet og ser sig allerede med lys og lygte efter David Buttress afløser.Just Eat blev oprindeligt stiftet af den danske serieiværksætter, Jesper Buch og børsnoteret i London i 2014 efter at være kommet på engelske hænder i 2011. Indtil februar 2013 var det danske Klaus Nyengaard, som stod i spidsen for selskabet, men han trak sig fra posten, da selskabet krævede, at han skulle have bopæl i London, men prioriterede familien hjemme i Hillerød.Klaus Nyengaard blev erstattet af David Buttress, som har en fortid i Coca-Cola.David Buttress kom til Just Eat i 2006 og startede den britiske del af Just Eat op. Siden børsnoteringen har han formået at fordoble aktiekursen.Men efter flere års stærk vækst stoppede denne i slutningen af sidste år, grundet stærkere konkurrence, hvilket fik aktien til at falde."Vi mener ikke at denne ændring kunne komme på et mere ubelejligt tidspunkt for selskabet," skriver Neil Campling, der er analysechef i Northern Trust Capital Markets i en note til kunderne fredag.Han understreger i noten, at meget af deenne stigende konkurrence kommer fra IT-giganter som Uber og Amazon.