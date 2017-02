Twitter vil øge indtjeningen med ny reklamestrategi

Det sociale netværk Twitter har oplevet øget opmærksomhed takket være den amerikanske præsident, Donald Trumps, mange tweets. Selskabet vil nu omlægge reklamestrategien, der skal tiltrække flere store virksomheder.



Det skriver the Wall Street Journal.



Torsdag meddelte selskabet, at det vil flytte fokus fra reklamer via tweets til videoreklamer, der blandt andet skal tiltrække bilindustrien



Under den amerikanske valgkamp steg antallet af brugere på Twitter med over 11 pct. Dog smittede det ikke af på selskabets regnskab, der oplevede en stigning i nettoomsætningen på 1 pct. i samme periode.



"Hele verden ser med på Twitter. På nuværende tidspunkt møder vi muligvis ikke alles forventninger til vækst. Men der er en ting, der bliver ved med at vokse og overhale vores konkurrenter, og det er Twitters indflydelse og gennemslagskraft," siger Jack Dorsey, administrerende direktør i Twitter, til the Wall Street Journal.



Twitter anerkender i the Wall Street Journal, at Donald Trump har haft en betydelig effekt.



Den beskedne vækst har sat gang i tankerne hos Jack Dorsey, der vil "genstarte og rette fokus mod vores (Twitter, red.) styrker". Reklame udgør knap 90 pct. af selskabets indtjening, som faldt med 7 pct. i fjerde kvartal i 2016.



/ritzau/FINANS