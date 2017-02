Postansatte kræver mindelig afsked i uundgåelig fyringsrunde

Nedskæringer og fyringer er uundgåelige.



Sådan lyder meldingen fra fagforeningen HK, efter at PostNord fredag har fremlagt endnu et markant underskud.



"Digitaliseringen fjerner fortsat 20 pct. af omsætningen hver måned, og alle bestræbelserne på at spare sig til overskud kan ikke følge med," siger tillidsrepræsentant Eigil Johannesen, der repræsenterer HK'erne i PostNord.



"Da løn er den væsentligste omkostning i en postvirksomhed, og man ikke kan øge omsætningen, er vi forberedt på det," siger han.



PostNord har fredag morgen præsenteret et driftsunderskud på lige over en milliard svenske kroner i 2016. Det er især den danske del af forretningen, der trækker ned.



Hos HK har man derfor en række ønsker i de kommende år, hvor flere og flere ansatte ventes at blive fyret.



"Hvis der kun er besparelser tilbage, så er vores krav, man kan komme i gang med en omskoling til et job uden for PostNord."



"Derudover bør staten fjerne den strafafgift, som findes på frivillige fratrædelser, hvor man i dag bliver modregnet i sin tjenestemandspension," siger Eigil Johannesen.



Der findes cirka 600 HK'ere i PostNord, mens de cirka 8000 postomdelere er organiseret under fagforbundet 3F.



Når danskerne i dag modtager en pakke og et brev på samme dag, vil der typisk komme to postmedarbejdere forbi. En med pakken og en med brevet.



Men det skal en helt ny produktionsmodel lave om på. Det er primært det, der kommer til at koste 1000 stillinger i Danmark i år.



"Vi bliver mere end 1000 færre ansatte, når 2017 er gået. Det bliver en kombination af færre ledere og ansatte i administration og operation. Samtidig laver vi om på produktionsmodellen," siger adm. direktør Peter Kjær Jensen.



/ritzau/