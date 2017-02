Postkrise i Danmark bidrager til milliardtab i Postnord

Relateret indhold Tilføj søgeagent PostNord Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer PostNord

PostNord havde et driftsunderskud på lige over en milliard svenske kroner i 2016. Det er især den danske del af forretningen, der trækker ned. Det oplyser PostNord i en meddelelse.



"PostNords resultat påvirkes stadig af markant faldende brevmængder, primært i Danmark. Den hurtige digitalisering har medført en voldsom negativ volumen- og resultatudvikling i den danske virksomhed," lyder det.



PostNords nettoomsætning faldt med tre procent i 2016 sammenlignet med 2015. Færre breve både i Sverige og Danmark trækker ned, mens flere pakke fra handel på nettet trækker op.



Men altså ikke nok til at opveje problemerne især i den danske del af virksomheden, hvor brevmængden faldt.



PostNord omsatte for 38,5 mia. kr. i 2016.



/ritzau/