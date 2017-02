Vestas overhaler GE i USA - Siemens taber andele

Efter et sandt jubelår for Vestas i USA har den danske vindmølleproducent overtaget tronen som den største leverandør til det amerikanske vindmøllemarked. Det er ellers en position, som i mange år har været knyttet til lokale GE.De store tabere af markedsandele er imidlertid Siemens og Nordex, kan det udledes af en rapport fra den amerikanske vindmølleforening, AWEA. Vindforeningen kom torsdag med sine tal for markedsudviklingen sidste år, og her blev det samlede marked i USA - målt på nye idriftsættelser - opgjort til 8203 megawatt.Til sammenligning havde analytikerne hos Barclays estimeret et marked på 9,4 megawatt, men afvigelsen mener finanshuset kan tilskrives de præciseringer, der kom til PTC-støtteordningen medio 2016, hvor udviklere fik en flerårig periode til gennemførelse af deres projekter."Mere vigtige er imidlertid udviklingen i markedsandele. Vestas øgede sin andel fra 33 pct. i 2015 til 43 pct. til 2016. Selskabet snuppede andele fra Siemens, som nu har set sin andel falde fra 26 pct. i 2014, til 14 pct. i 2015 og 10 pct. i 2016," skriver Barclays i et notat.GE øgede også sin markedsandel - men kun med et procentpoint til 42 pct. Nordex og Acciona havde endvidere samlet en andel på blot 1 pct. mod 7 pct. i 2015, mens Gamesa havde en næsten uændret markedsandel på 4 pct./ritzau/FINANS