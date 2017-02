Postnord laver store omstruktureringer i Danmark og skærer 1000 stillinger

Opdateret 11.27 Når danskerne i dag modtager en pakke og et brev på samme dag, vil der typisk komme to postmedarbejdere forbi. En med pakken og en med brevet.



Men det skal en helt ny produktionsmodel i kriseramte Postnord Danmark lave om på. Det kommer til at koste 1000 stillinger i Danmark i år, siger Peter Kjær Jensen, adm. direktør for Postnord Danmark.



"Vi bliver mere end 1000 færre ansatte, når 2017 er gået. Det bliver en kombination af færre ledere og ansatte i administration og operation. Samtidig laver vi om på produktionsmodellen," siger han.



"Det kommer til at betyde, at hvor man før kunne få besøg af to postmedarbejdere på en dag - en, der deler pakker ud, og en, der deler breve ud, så vil det fremover kun være en medarbejder."



Også de kommende år vil der blive markant færre ansatte i Postnord Danmark, ligesom der allerede er blevet skåret tusindvis af stillinger i de senere år.



Det skyldes, at danskerne sender langt færre breve. Siden 2000 er brevmængden faldet 90 pct., oplyser selskabet.



Ifølge regnskabet for 2016 fra Postnord vil omstillingen af det danske postvæsen tage flere år at gennemføre og samtidig medføre store omstillingsomkostninger og tab undervejs.



"Omkostningerne skyldes primært de særlige aftaler, der blev indgået med medarbejderne, da det danske postvæsen blev omdannet til et selskab," lyder det i regnskabet.



Regnskabet viser et driftsunderskud på lige over 1 mia. kr.



/ritzau/