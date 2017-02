PostNord laver store omstruktureringer i Danmark

Færre breve får PostNord til at indføre ny produktionsmodel i Danmark, oplyser selskabet. Omstillingen til en "bæredygtig produktionsmodel" vil tage flere år.



Ifølge pressemeddelelsen er mængden af post, der skal fragtes om natten i Danmark, faldet med 90 pct. siden år 2000.



Den nye postlov fra 2016 gør det muligt, lyder det fra PostNord, som Post Danmark er en del af.



"PostNord har derfor besluttet at iværksætte yderligere tiltag, idet der skal indføres en ny produktionsmodel," skriver selskabet.



"Omstillingen af PostNord Danmark, som det vil tage flere år at gennemføre helt, forventes at medføre store omstillingsomkostninger og tab i omstillingsperioden."



"Omkostningerne skyldes primært de særlige aftaler, der blev indgået med medarbejderne, da det danske postvæsen blev omdannet til et selskab."



/ritzau/