Kommuner fyrer KMD fra del af omstridt projekt - og udsteder ultimatum

De danske kommuner er trætte af at vente. Nu fyrer de KMD fra en del af den omstridte kontrakt om såkaldte støttesystemer, som er blevet stærkt forsinket.Det skriver Finans. »De har fået mulighed for at rette op på deres forsinkelser, som er vores vanlige tilgang. Vi er desværre nu udover det acceptable, og derfor har vi iværksat de alternative leverancemuligheder, hvilket har resulteret i, at vi indtil videre har ophævet den del af kontrakten på støttesystemerne, der vedrører administrationsmodulet,« siger kommunikationschef Mikkel Tang Hedegaard i kommunernes it-indkøbsfællesskab Kombit til Finans.Støttesystemerne forventes på nuværende tidspunkt at være forsinket med ca. 15 måneder.Samtidig har kommunerne givet KMD et ultimatum. Det fremgår ifølge TV2 Business af et brev fra Kombit til landets kommunaldirektører.Her står der, at KMD har måneden ud til at indgå et forlig - ellers vil kommunerne ophæve kontrakten.Kommunerne har beskyldt KMD for bevidst at trække leveringen af systemet ud, da det vil gøre det lettere for dem, at vælge andre it-leverandører. Det har KMD klart afvist.”Det er en helt rigtig beslutning af Kombit at trække en streg i sandet nu. Vi kan ikke blive ved med at se til, mens KMD’s levering af støttesystemerne bliver mere og mere forsinket,” skriver KL-formand Martin Damm i en pressemeddelelse og tilføjer:"Nu er den del af kontrakten ophævet, og så er Kombit i fuld gang med at finde en kompetent leverandør, som har en reel interesse i at levere. Så må vi håbe, at KMD leverer på de resterende dele af leverancen."