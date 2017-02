De fleste banker, der dækker Vestas-aktien, er meget positive omkring vindmølleproducenten og anbefaler deres kunder at købe op.



Det gælder dog på ingen måde den schweiziske storbank UBS, der er meget negativ og har det klart laveste kursmål af alle de 24 banker, som ifølge Bloomberg følger Vestas.



UBS og analytiker David Hallden har dog set sit snit til at løfte kursmålet for aktien til 175 kr. fra 160 kr. og gentaget sin salgsanbefaling. Til sammenligning kostede Vestas-aktien torsdag 506 kr.



Det er kun UBS og Credit Suisse, der anbefaler sine kunder at sælge Vestas-aktien, mens 18 er positive i form af "køb", "stærkt køb" eller "overvægt", og fire har anbefalingen "ligevægt" eller "neutral".



UBS har haft en salgsanbefaling siden 2013, da banken indledte dækning af aktien.



Det har målt på Vestas-aktiens udvikling siden da været en fejl at følge det råd, da aktien i den periode er steget 1047 pct.



/ritzau/FINANS