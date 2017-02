Silicon Valley om dom: Sammen kan vi beskytte vores værdier

Beslutningen fra en appeldomstol om at opretholde det landsdækkende stop for præsident Donald Trumps indrejseforbud er en enorm sejr for hundredvis af amerikanske teknologivirksomheder.



Næsten 130 virksomheder har offentligt taget afstand fra præsidentens indrejseforbud ved at indgive en slags juridisk støtteerklæring, hvori de har argumenteret for, at forbuddet er forfatningsstridigt og skader deres forretning.



Blandt de mange virksomheder fra Silicon Valley er Facebook, Google, Apple, Microsoft, Twitter Airbnb, Dropbox, eBay, Intel, Netflix, PayPal og Uber.



"Jeg mener ikke, at vi fortjener ros. Men jeg er glad for, at vi har været i stand til at yde en smule hjælp," siger Sam Altman fra virksomheden Y Combinator ifølge The Wall Street Journal efter domsafsigelsen i San Francisco.



Han forventer, at de amerikanske teknologivirksomheder vil fortsætte med at "modsætte sig politikker, der er dårlige for virksomhederne og for USA".



Midnat til fredag dansk tid stadfæstede USA's føderale appeldomstol i San Francisco den midlertidige suspendering af Donald Trumps indrejseforbud mod borgere fra syv lande med overvejende muslimsk befolkning.



Afgørelsen blev truffet enstemmigt af de tre dommere.



Dommerne mener, at "den amerikanske regering ikke har bevist, at det vil medføre uoprettelig skade, hvis man undlader at genindføre indrejseforbuddet".



"Afgørelsen fra appeldomstolen bekræfter, at når vi mobiliserer os og går sammen - enten som virksomheder eller som enkeltpersoner - så kan vi værne om vores værdier," siger Aaron Levie, direktør i virksomheden Box Inc., til The Wall Street Journal.



Silicon Valley i Californien udgør et stort centrum for en lang række teknologivirksomheder, som har flere tusinde immigranter ansat.



/ritzau/