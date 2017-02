Analytiker: Mobilt dankort udenom Mobilepay er positivt for Nets

Nets og Danske Bank er gået hver til sit i udviklingen af det mobile dankort, og det ses som positivt for Nets af Jyske Bank.



"Vi forventer nu at se en dankort-app fra Nets, som er udviklet af Nets på egen hånd, og som sandsynligvis også vil være meget lettere for Nets at drive og integrere," skriver Jyske Bank i en kommentar til, at det onsdag kom frem, at samarbejdet var stoppet.



Nets oplyste onsdag, at man i Bokis-samarbejdet snart vil lancere en digital pung, der gør dankort samt andre betalingskort tilgængelig på mobilen. Bokis-samarbejdet består af godt 60 lokale pengeinstitutter samt Sydbank, Spar Nord, Arbejdernes Landsbank og Nykredit Bank - og altså ikke Danske Bank.



"Vi ser desuden, at Coop og Dansk Supermarked i øjeblikket er ved at lukke ned for dobbelte betalingssystemer. Det betyder, at Mobilepay-løsningen formentlig ikke vil være understøttet af alle butikker i fremtiden, skriver Jyske Bank.



Forbrugerne klar til at bruge mobilen i butikkerne



Og forbrugerne er ifølge banken klar til at bruge mobiltelefonen til at betale med i butikkerne. Det viser udviklingen i brugen af det kontaktløse dankort, der blev introduceret i juli 2015, og som nu står for 11 pct. af alle dankortbetalinger.



Samtidig peger Jyske Bank også på, at dansk detailhandel står på spring:



"Den danske detailhandel har investeret et trecifret millionbeløb i udviklingen af dankortet på mobilen i løbet af 2016. Derudover har den danske detailhandel foretaget markante investeringer i kontaktløse terminaler i løbet af de sidste to år, lyder det fra banken.



Ifølge Jyske Bank har Nets opgjort, at mere end 50 pct. af terminalerne i den danske detailhandel er klar til kontaktløse betalinger, hvilket svarer til mere end 70 pct. af den samlede transaktionsvolumen med dankortet.



"Dankort på mobilen kan lanceres uden at ændre den nuværende aftale mellem Nets og den danske detailsektor om Dankortet. Aftalen skal fornyes i slutningen af 2019, påpeger banken.



En aktie i Nets falder med 1,8 pct. til 117,40 kr. torsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS