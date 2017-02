Manchester Uniteds gæld stiger 30 pct grundet svagt pund

Manchester United havde fremgang både i omsætningen og på driften i de sidste tre måneder af 2016, mens bundlinjen skrumpede en anelse. Til gengæld er gælden også skudt i vejret på grund af pundets svækkelse.



Det viser regnskabet for første halvår fra den engelske fodboldklub, der er noteret på børsen i New York.



Omsætningen steg til 158 mio. pund i kvartalet - 18 pct. højere end samme kvartal af 2015, og her var det især den nye, lukrative tv-aftale for den bedste engelske fodboldrække, Premier League, der skæppede i kassen.



Samtidig faldt flere af klubbens hjemmekampe i ligaen i dette kvartal i forhold til sidste år, mens der til gengæld ikke var nogen deltagelse i Champions League at lune sig på.



Driftsindtjeningen steg 23 pct. på justeret EBITDA-niveau og 15,3 pct. på EBIT-niveau til 37,6 mio. pund. Bundlinjen faldt til gengæld 6 pct. til 17,5 mio. pund, beretter Manchester United.



Forventningerne til hele året om en omsætning på 530 til 540 mio. pund og en justeret EBITDA-indtjening på 170 til 180 mio. pund gælder stadig, understreger klubben, som ikke har meldt nogen sportslige ambitioner ud via fondsbørsen.



Gælden er steget næsten 30 pct. til 409 mio. pund, men det skyldes især, at pundet er svækket godt 20 pct. i løbet af det sidste år, så det - målt i pund - bliver dyrere at afvikle gælden, som er optaget i dollar.



I noterne fremgår det desuden, at klubben har indtægtsført 4,8 mio. pund, da den tidligere tyske landsholdsstjerne Bastian Schweinsteiger er blevet genindlemmet i førsteholdstruppen. I sommer blev han ellers nedskrevet til nul - fra 6,7 mio. pund - da han gled ud af truppen og blev henvist til at træne med reserverne.



/ritzau/FINANS