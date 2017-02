Twitter straffes for skuffende toplinje

Relateret indhold Tilføj søgeagent Twitter Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Twitter

Trods en skuffende omsætning leverede det sociale medie Twitter et større overskud end ventet i sit fjerde kvartal. Toplinjen er dog et vigtigt parameter for selskabet, der kæmper med at sikre tilstrækkelige indtægter.



Aktien falder tungt i formarkedet.



Twitter genererede en omsætning på 717 mio. dollar i fjerde kvartal, mens analytikerne ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News havde ventet et salg på 740 mio. kr.



Det blev omsat til en justeret indtjening per aktie på 0,16 dollar mod ventet 0,12 dollar blandt analytikerne.



Twitter havde i fjerde kvartal 319 mio. månedlige aktive brugere, og det var fuldstændig som ventet af analytikerne.



Investorerne synes dog bekymrede over den svage omsætning, og Twitter-aktien falder med 5,4 pct. til 17,71 dollar i det amerikanske formarked.



/ritzau/FINANS