FLS overrasker positivt i andet halvår: Aktien stiger

Flsmidth leverer en omsætning på knap 18,2 mia. kr. i 2016, hvilket er over forventningerne.



Det skyldes især, at der i andet halvår er kommet gang i aktiviteterne.



"Efter et svagt første halvår kom der gang i aktiviteten, og året sluttede stærkt. Stigende råvarepriser havde en positiv indvirkning på stemningen i mineindustrien i 2016, selvom det endnu ikke er slået igennem i form af højere anlægsinvesteringer. Cementindustrien er begyndt at vise tegn på bedring," udtaler adm. direktør, Thomas Schulz i regnskabet.



Ordreindgangen i 4. kvartal lå 23 pct. højere end i 4. kvartal året før.



Trods omsætningen er over forventningerne, ligger den stadig 5 pct. lavere end i 2015, hvilket skyldtes den sløve start på året. Resultatet er til gengæld forbedret og steget til 522 mio. kr. i 2016 mod 425 mio. kr. året før.



Ingeniørvirksomheden opnåede en indtjeningsmargin (ebita) på 7,1 pct., hvilket er et fald fra 8 pct. i 2015. Indtjeningen blev påvirket negativt af den lavere omsætning, især i første halvår.



Aktien reagerer positivt og stiger i skrivende stund over 4 pct.



Opdateres...