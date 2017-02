Mærsks olieboss: Bliver sværere at tjene penge uden produktion i Qatar

Eksklusivt for kunder

Der er ikke mange lyspunkter at spore i gårsdagens rædselregnskab fra A.P. Møller-Mærsk.



Ét af de få udgøres imidlertid af konglomeratets olieforretning, Maersk Oil, der med et overskud i 2016 på 3,3 mia. kr. gjorde sit til at reducere A.P. Møller-Mærsks...