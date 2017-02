Fondsbørsen i København har fundet afløser for afgående topchef

Nasdaq Copenhagen, der driver fondsbørsen i København, får ny topchef i form af Nikolaj Kosakewitsch, der kommer fra en stilling som aktiechef hos investeringsbanken Carnegie.



Det fremgår af en meddelelse torsdag formiddag.



Ud over at være administrerende direktør for Nasdaq Copenhagen skal Nikolaj Kosakewitsch også fungere som chef for Nasdaqs europæiske aktiekunder, fremgår det.



"Nasdaq har skabt enormt momentum på tværs af Norden, hvor Danmark har bidraget med to af verdens største børsnoteringer sidste år. Nikolaj kommer med solid erfaring fra det danske og nordiske kapitalmarked og en reel indsigt i værdipapirhandel - herunder en forståelse for de institutionelle slutinvestorer. Jeg er sikker på, at han bliver et stærkt supplement til Nasdaq-holdet," siger Lauri Rosendahl, der er øverste chef for alle Nasdaqs nordiske børser, i meddelelsen.



Nikolaj Kosakewitsch tiltræder senest 1. juni. Den nuværende chef for Nasdaq Copenhagen, Bjørn Sibbern, fortsætter som rådgiver for Nikolaj Kosakewitsch i en overgangsperiode, indtil han selv helliger sig stillingen som Executive Vice President for Global Information Services i Nasdaq USA.



/ritzau/FINANS