Relateret indhold Tilføj søgeagent GN Netcom Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer GN Netcom

GN Groups headset-selskab, GN Audio, skal den 10. oktober i retten mod sin amerikanske rival Plantronics i en sag, der efterhånden har fem år på bagen. Det sker, efter at sagen nu er blevet berammet til afgørelse.



Det fremgår af GN Groups årsregnskab for 2016.



Sagen begyndte i 2012, da GN Audio - dengang Netcom - sagsøgte Plantronics for at blokere selskabets adgang til en stribe distributører i USA. Plantronics forsøgte siden at få sagen afvist, men det blev afslået af retten i Wilmington i 2013.



Siden opstod der desuden en ekstra sag i sagen, da GN Audio fandt ud af, at Plantronics bevidst havde destrueret dokumenter i sagen, og det endte i sommeren 2016 med, at det amerikanske selskab måtte betale en erstatning på 3 mio. dollar til GN Audio.



/ritzau/FINANS