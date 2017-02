Finanshus Kursmål nu Kursmål efter Anbefaling nu Anbefaling før Bernstein 630 645 Market perform Market perform JPMorgan 530 500 Undervægt Undervægt HSBC 560 550 Reducer Reducer

Den amerikanske storbank JPMorgan skruer op for kursmålet for Carlsberg-aktien, efter at bryggerikoncernen onsdag kom med regnskab.Kursmålet er ifølge Bloomberg løftet med 6 pct. til 530 kr. fra 500 kr., mens anbefalingen fortsat er negativ i form af "undervægt".Carlsbergs resultater i andet halvår af 2016 kunne ikke helt følge med forventningerne til hverken salget eller indtjeningen.Salget faldt til 31,4 mia. kr. i andet halvår fra cirka 33 mia. kr., mens aktieanalytikerne ifølge Ritzau Estimates havde ventet salg på 31,9 mia. kr.Driftsoverskuddet før særlige poster lød på 4,8 mia. kr., hvor der var ventet et plus på knap 4,9 mia. kr., hvilket også cirka var niveauet i andet halvår 2015.Carlsberg-aktien faldt onsdag 2,5 pct. til 614,50 kr.Foruden JPMorgan har et par andre finanshuse også haft Carlsberg-aktien under luppen:Kilde: Bloomberg/ritzau/FINANS