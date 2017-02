Medie: Carlsberg overvejer milliardkøb af andel i kinesisk bryggeri

Bryggeriet Carlsberg tygger angiveligt på et køb af en andel på 20 pct. i det kinesiske bryggeri Tsingtao.



Det skriver Bloomberg News med henvisning til kilder med indsigt i sagen.



Carlsberg skulle ifølge nyhedsbureauet være i færd med at undersøge mulighederne for et bud sammen med en rådgiver. Det er Asahi Group Holdings andel af Tsingtao på 20 pct., der er til salg, og som det danske bryggeri skulle være interesseret i.



Aktierne skulle ifølge Bloomberg News være 1,2 mia. dollar værd ved den nuværende aktiekurs.



Carlsberg sidder i forvejen på 60 pct. af Chongqing Brewery, der er konkurrent til Tsingtao på det kinesiske marked, ligesom det danske bryggeri også sælger egne mærker som Tuborg og Kronenbourg 1664 i Kina.



/ritzau/FINANS