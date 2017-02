Danmark spås gode chancer for EU-agentur

Danmark har flere gode kort på hånden, når Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) skal placeres i et nyt land efter Storbritanniens kommende EU-exit.



Det mener Dorte Sindbjerg Martinsen, der er professor ved Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet. Hun forsker blandt andet i EU-sundhedspolitik.



"Vi har en meget vigtig lægemiddelindustri og en velrenommeret sundhedssektor, så det skulle give Danmark gode chancer, siger hun.



Både den danske medicinalindustri og regeringen ønsker at få EMA til Danmark.



Det samme gør 19 andre lande, der indtil videre har lagt billet ind på agenturet.



Danmark huser allerede Det Europæiske Miljøagentur (EEA).



