Rockwool-pris skal give Danmark førertrøje i bæredygtigt byggeri

Danmark er verdensledende inden for grøn teknologi og skrappe energikrav til bygninger. En pris fra Rockwool skal bane vejen for at vi også bliver verdens bedste inden for bæredygtigt byggeri.



Isoleringsvirksomheden Rockwool håber, at et nyt projekt kan give Danmark en førerposition inden for bæredygtigt byggeri. Derfor uddeler virksomheden Rockwool Prisen 2017 på en kvart mio. kr. til et projekt hos Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet.



Projektet går ud på at udvikle grundlaget for en frivillig bæredygtighedsklasse i Bygningsreglementet. En tilsvarende ordning med bæredygtighedsklasse kan skabe unikke løsninger i dansk byggeri i en tid, hvor der er global fokus på bæredygtighed som aldrig før.



I Danmark genererer byggebranchen 30 pct. af affald



”Bæredygtigt byggeri er en fordel for mennesker, miljøet og økonomien. Samtidig er det en driver for innovation i byggebranchen, som vi skal leve af på eksportmarkederne. En frivillig bæredygtighedsklasse i Bygningsreglementet kan bringe os foran andre lande, som allerede er langt fremme på denne dagsorden.” siger direktør for brancheorganisationen Danske Arkitektvirksomheder, Lene Espersen, som også er medlem af Aalborg Universitets bestyrelse.



I Danmark genererer byggebranchen 30 pct. af alt affald, i Europa står bygninger for 40 pct. af det samlede energiforbrug og på verdensplan bruger byggeriet mere end 30 pct. af alle samfundets ressourcer. Samtidig stiger behovet for bygninger eksplosivt på grund af en hastigt voksende verdensbefolkning, der søger ind til byerne. Det kan betyde en katastrofe for klimaet, hvis bæredygtighed ikke tænkes ind i den eksisterende og kommende bygningsmasse.



Rockwool har siden 1966 uddelt priser til fremme af udviklingen i dansk byggeri.



”Efterspørgslen på bæredygtigt byggeri vokser på global plan. Og vi vil gerne bidrage til, at den danske byggebranche får en førerposition inden for dette område. Vores erfaring siger, at ambitiøse krav i Bygningsreglementet baner vejen for den position” siger direktør hos Rockwool, Christian Jølck.