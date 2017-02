Don Ø's advokat: Helt okay at købe egne aktier

Fængsel i to år hænger som en truende sky over Flemming Østergaard, der kaldes Don Ø.



Men onsdag eftermiddag forsøger hans forsvarer at puste skyen langt væk.



"Er kurs blevet et fyord, spørger advokat Sysette Vinding Kruse retorisk i Østre Landsret.



I sin procedure undrer hun sig over Bagmandspolitiets synspunkter i sagen om påstået kursmanipulation i Parken Sport & Entertainment A/S.



Kursen interesserede Don Ø



For eksempel er hun forbavset over, at anklagerne finder Flemming Østergaards interesse for kursen på Parken-aktien så påfaldende.



"Selvfølgelig interesserede det ham. Det er på ingen måde kriminelt for en bestyrelsesformand, siger hun.



At den karismatiske forretningsmand kan tale med store bogstaver, er en kendt sag. Nogle gange skriver han også sådan.



"HOLD KURSEN 1070-1100 FØ," skrev han på et tidspunkt med versaler i en mail til direktør Glistrup.



Dette og andre udsagn er tidligere af Københavns Byret blevet tolket som et bevis for vilje til at manipulere kursen på Parkens aktier i en stribe handler.



"Det var bare en mening om, hvad han syntes, kursen burde være. Det var ikke en instruks. Det var et ønske, der blev afvist, siger forsvareren.



Fik fire måneder i byretten



Østergaard blev i september 2015 idømt fængsel i fire måneder. I den aktuelle omkamp i landsretten har Bagmandspolitiet krævet en langt højere straf, mens den tiltalte vil frifindes.



En af forsvarerens pointer er, at Bagmandspolitiet grundlæggende er galt på den.



"Lovgiver har givet tilladelse til, at et selskab kan opkøbe egne aktier. Det kan have en kurspåvirkning. Det er der ikke noget at gøre ved. Men det er altså lovligt, hvis der er et legitimt formål, siger hun.



Blandt formålene var at skaffe aktier til køb af andre virksomheder og til incitament-programmer.



Forsvareren går også i rette med anklagernes "moralske holdning" om, hvad Parken burde eller ikke burde.



"Vi taler om et stort fondsbørsnoteret selskab med en professionel bestyrelse, siger forsvareren.



På generalforsamlingen var der givet bemyndigelse til at opkøbe 10 procent af aktiekapitalen, gør Sysette Vinding Kruse opmærksom på.



Undervejs refererer hun grundigt til en forklaring fra bestyrelsesmedlem Flemming Lindeløv, der så en række gode grunde til bemyndigelsen.



Hvornår landsretten afsiger dom, vides endnu ikke.



