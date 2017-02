Jim Hagemann Snabe: Vestjyden der sætter sig for bordenden hos Mærsk

Jim Hagemann Snabe er en af landets mest eftertragtede forretningsmænd – ikke mindst på den internationale scene.



Onsdag er det blevet offentliggjort, at Danmarks største virksomhed, A. P. Møller - Mærsk, har valgt ham til at sidde for bordenden som bestyrelsesformand, hvor han afløser Michael Pram Rasmussen.



Og bestyrelsesarbejdet er langt fra nyt for vestjyden.

Jim Hagemann Snabe har siddet i Mærsks bestyrelse siden april 2016. Nu står han til at blive formand i den danske rederigigant.

Han gjorde karriere inden for it-branchen, særligt hos den tyske gigant SAP, hvor han endte som topchef og sad på pinden i fire år.

Jim Hagemann Snabe står også til at blive bestyrelsesformand i Siemens fra 2018.

Den 51-årige forretningsmand er medlem af bestyrelsen i tyske Allianz, SAP og Bang & Olufsen. Han har tidligere været i Danske Bank.

Jim Hagemann Snabe er uddannet cand.merc. fra Handelshøjskolen i Århus, hvor han senere har taget et Ph.d. intro-studie.

Han er tilmed adjungeret professor på Copenhagen Business School, CBS.

Han er vokset op i Bramming ved Esbjerg og er gift og har to børn.

Kilder: Linkedin og CVR