Fire Mærsk-chefer fik gyldne håndtryk for 153 millioner

En række chefer måtte i løbet af 2016 sige farvel til A.P. Møller-Mærsk i forbindelse med, at selskabet har lagt en ny strategi for fremtiden.



Den har betydet, at administrerende direktør Nils Smedegaard Andersen måtte forlade sin post til fordel for Søren Skou.



Men også oliechef Jakob Thomasen, finansdirektør Trond Westlie og chefen for APM Terminals, Kim Fejfer, er siden forsvundet fra lønningslisten.



De kan dog trøste sig med, at der fulgte en række pæne gyldne håndtryk med opsigelsen.



I Mærsk-koncernens regnskab for 2016 kan man se, at der i alt er udbetalt 22 millioner dollar, svarende til 153 millioner kroner, i fratrædelsesgodtgørelser til direktionen.



Det er ikke specificeret, hvem der har fået hvor meget, men i gennemsnit svarer det til lidt mere end 38 millioner kroner per person.



/ritzau/