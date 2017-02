Skou: Maersk Line vil sikre stærkt comeback i 2017

Efter at have leveret et skuffende årsregnskab for 2016 med et underskud på knap 2,7 mia. kr i Maersk Line, retter topchef Søren Skou nu blikket mod en bedring i 2017:

"Vi forventer et bedre 2017, og det skal blive drevet af Maersk Line, der kan forbedre resultatet med mere end 7 mia. kroner," lyder det fra Søren Skou, der ser en udvikling i særlig årets sidste kvartal som det, der giver håb om bedre tider i 2017.



Samtidig er der også positive takter i udviklingen af Mærsks markedsandele, hvor Mærsk i årets sidste kvartal stak af fra den generelle markedsvækst.



"Vi så en volumenvækst på 12 pct., hvor den generelle vækst i markedet var på 2,5 pct. Det vil i praksis sige, at vi hentede markedsandele, der svarer til en halv Hamburg Süd," siger Søren Skou og henviser til Maersk Lines sidste store opkøb af den tyske rival Hamburg Süd.



Mærsk udnytter Hanjin Shippings konkurs



Ifølge Søren Skou er det konkursen bag det globale rederi Hanjin Shipping, der har vendt markedet.



Det har sendt store mængder fragt i udbud ved andre rederier og startet en ny konsolidering i branchen.



"Vi har taget vores andel af fragten fra det konkursramte Hanjin. Og det betyder jo, at vi har langt større mængder af fragt, som vil nyde godt af stigende fragtrater."



Søren Skou satser nemlig på, at fragtraterne endelig vil stige. Ifølge ham er industrien gået fra at være midt i en priskrig til at konsolidere sig.



"Vi er kommet ud af en priskrig. Det er rigtigt, at vi er i en volatil industri, men meget tyder på, at markedet har ændret sig nu," lyder Søren Skous vurdering.