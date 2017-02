Genmab henter ny udviklingschef hos Novartis

Relateret indhold Tilføj søgeagent Novartis

Genmab Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Genmab

Novartis

Opdateret kl. 07.59 - Biotekselskabet Genmab har ansat Judith Klimovsky som ny udviklingschef og medlem af koncerndirektionen.



Det fremgår af en meddelelse onsdag morgen.



Judith Klimovsky kommer fra en stilling hos schweiziske Novartis og tiltræder allerede på mandag - den 13. februar.



Den nye kvinde i spidsen for udviklingen bliver ansvarlig for de globale aktiviteter inden for produktudvikling og bliver som nævnt også en del af direktionen, som derefter består af topchef Jan van de Winkel, finansdirektør David Eatwell og altså Judith Klimovsky.



- Vi er meget glade for at byde Judith velkommen hos Genmab. Hun tilfører stor erfaring og kompetencer i udvikling af kræftlægemidler, som yderligere vil styrke selskabet, samtidig med at vi opbygger et stærkt team, der kan fortsætte vores succes på vejen mod at blive et vedvarende lønsomt biotekselskab, siger Jan van de Winkel, topchef hos Genmab, i meddelelsen.



- Med Judith som ansvarlig for vores produktudviklingsaktiviteter vil vi være i stand til at videreføre vores differentierede produkter, som har potentialet til at transformere behandlingen af kræft og give væsentlige fordele for patienterne og deres familier i fremtiden, fortsætter han.



/ritzau/FINANS