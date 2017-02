ABB's bundlinje levede ikke helt op til analytikernes prognoser

Relateret indhold Tilføj søgeagent ABB Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer ABB

Den svensk-schweiziske teknologimastodont ABB kom ud af fjerde kvartal af 2016 med et overskud, der landede lavere end analytikerne havde ventet.



ABB omsatte i fjerde kvartal sidste år for 8,99 mia. dollar, svarende til godt 62 mia. kr. Omsætningen var en smule højere end analytikernes prognose på 8,93 mia. dollar. Det svarer til en stigning i omsætningen på 1 pct. i fjerde kvartal, skriver ABB.



På bundlinjen landede resultatet på 489 mio. dollar, godt 3400 mio. kr., hvilket var et stykke lavere end analytikernes forventninger på 543,9 mio. dollar ifølge Bloomberg News. I samme kvartal af 2015 landede nettoresultatet på 204 mio. dollar, skriver ABB.



/ritzau/FINANS