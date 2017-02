Medie: Eksperter sår på ny tvivl om Nykredits børsnotering

Nykredits storstilede plan om at lade sig børsnotere bliver efter koncernens bedste regnskab nogensinde tirsdag kaldt unødvendig af flere eksperter.



Nykredit fik i 2016 et overskud efter skat på 5,3 milliarder kroner.



Nykredit har dermed samlet en egenkapital på 66 milliarder kroner. Det burde være nok til at leve op til de kapitalkrav, der er til koncernen.



Professor i finansiering Jesper Rangvid, som har fulgt debatten om Nykredits kapitalbehov tæt, vurderer, at det ikke er bidende nødvendigt for Nykredit at blive børsnoteret.



"Det virker bestemt ikke urealistisk, at Nykredit selv kan tjene pengene ind for at leve op til Basel-kravene og dermed komme på plads uden en børsnotering," siger Jesper Rangvid, professor ved Copenhagen Business School, til Berlingske Business.



De såkaldte Basel-krav er endnu ikke på plads, men har til hensigt at fastsatte internationale regler og krav til banker af en hvis størrelse.



Det er knap et år siden, at Nykredits topchef, Michael Rasmussen, ikke så anden udvej end at planlægge en børsnotering. Samtidig valgte han at hæve priserne i form af bidragssatserne på boliglån for omkring en halv million kunder.



Men hvis Nykredit fortsætter den gode indtjening, kan selskabet altså sagtens nå at opfylde kommende kapitalkrav uden den børsnotering, som ledelsen har meldt ud. Det fastslår flere eksperter over for Berlingske Business.



Blandt andre Lars Krull, seniorrådgiver ved Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet.



"Nykredit har ikke behov for at gå på børsen her og nu. De krav, som vi kender i dag, kan Nykredit tjene sig til," siger Lars Krull.



Trods eksperternes udtalelser fastholder Nykredits topchef, at en børsnotering er tvingende nødvendig.



"Man skal huske på, hvad Nykredit er. Vi er Danmarks største udlåner og har fået at vide af staten, at vi har et særligt ansvar for at passe på os selv."



"Der er vel ingen andre systemiske virksomheder på vores størrelse i Norden, som ikke har adgang til kapital," siger koncernchef Michael Rasmussen.



/ritzau/