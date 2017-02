Piper Jaffray: Sænker kursmål for Novo til 255 kr. fra 285 kr.

Relateret indhold Tilføj søgeagent Novo Nordisk Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Novo Nordisk

Amerikanske Piper Jaffray har sænket kursmålet for Novo Nordisk-aktien til 255 kr. fra 285 kr. Det viser data fra Bloomberg News.



Anbefalingen af aktien hedder fortsat "neutral".



Novo-aktien lukkede tirsdag i et niveau på 233,50 kr. efter et plus på 0,4 pct. Siden Novo Nordisks årsregnskab for 2016, der resulterede i et kursfald på 7,3 pct. på dagen for offentliggørelsen i sidste uge, har en række finanshuse justeret deres vurderinger af aktien i negativ retning.



