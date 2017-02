Disneys overskud falder efter forrige års Star Wars-succes

Relateret indhold Artikler

At det kan være svært at følge op på en bragende filmsucces, kan aflæses af tirsdagens kvartalsregnskab fra Disney.



Den amerikanske underholdningskoncern fik i første kvartal et overskud efter skat på 2,5 milliarder dollar (17,4 milliarder kroner). Det er 14 procent lavere end i samme periode året før.



Omsætningen på 14,8 milliarder dollar er tre procent lavere.



En stor del af nedgangen skyldes, at Disneys filmdivision ikke havde helt den samme indtjening som året før, da "Star Wars: The Force Awakens" kom ud i biograferne.



Efterfølgeren, "Rogue One: A Star Wars History", som blev lanceret i det kvartal, regnskabet dækker over, har også solgt mange biografbilletter, men ikke på niveau med "The Force Awakens".



Samme tendens førte også til et omsætningsfald i divisionen for forbrugerprodukter, som i første kvartal året før havde et usædvanligt stort salg af legetøj og andet merchandise på grund af Star Wars-filmen samt "Frozen", der også blev et hit i biograferne.



I Disneys største forretningsområde, kabel-tv med blandt andet sportskanalen ESPN og Disney Channels rettet mod børn og unge, faldt omsætningen et par procent til 6,2 milliarder dollar.



Kun divisionen for forlystelsesparker havde større indtægter end året før.



Kursen på Disney-aktien faldt i eftermarkedet 0,7 procent efter offentliggørelsen af kvartalstallene, der omfatter perioden fra 1. oktober til 31. december.



Disneys topchef gennem 12 år, Bob Iger, oplyser på en telefonkonference med analytikere, at han er åben over for at forlænge sin kontrakt, der udløber i juni 2018.



Under Bob Iger er Disney-aktien tredoblet i værdi.



Iger fortæller også, at han på kort sigt ser frem til Disneys næste store filmpremierer, der inkluderer en ny version af "Beauty and the Beast" i marts.



/ritzau/Reuters