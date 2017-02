Haldor Topsøe-dynastiet kaster sig over biotek-eventyr

Den kendte danske erhvervsfamilie Topsøe har i al stilfærdighed sat en formue på spil på et helt nyt og højst risikabelt forretningsområde. Det skriver Jyllands-Postens erhvervsmedie, Finans.



Således har familien, der er kendt for industriklenodiet Haldor Topsøe, investeret massivt i et biotekselskab, der forsøger at udvikle en ny behandling mod blandt andet kræft.



Det fortæller familiens frontfigur, Jakob Haldor Topsøe, formand for Haldor Topsøe Holding, i et interview med Finans.



"Vi har investeret et par hundrede millioner kroner i løbet af de seneste seks år, og vi kommer til at investere mere endnu," siger han.



Investeringen hedder IGM Biosciences og hører hjemme i Silicon Valley i Californien. Her forsøger firmaet at udvikle lægemidler, der på sigt skal kunne bruges i behandlingen af særligt kræft, men potentielt også hiv.



Efter en årrække, hvor selskabet har opereret under radaren, er udviklingen nu så fremskreden, at virksomheden inden længe skal i gang med ressourcekrævende kliniske forsøg.



Derfor er virksomheden også på jagt efter partnere fra industrien. De skal være med til at finansiere næste fase for virksomheden, som ifølge Jakob Haldor Topsøe også kan ende på fondsbørsen.



Et partnerskab kan blive i stil med det, som det succesfulde danske biotekselskab Genmab indgik i 2012 med Janssen, som fik alle rettigheder til et af Genmabs lovende midler mod knoglemarvskræft, men overtog også alle forsknings- og udviklingsomkostninger.



Genmab har til gengæld modtaget milepælsbetalinger på indtil videre 300 millioner dollar.



Haldor Topsøe blev grundlagt af Haldor Topsøe i 1940 og er kendt for at lave katalysatorer. Virksomheden har hjemme i Lyngby.



/ritzau/