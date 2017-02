Fremtiden for den danske hotelbranche ser lys ud, og det skyldes i høj grad den blomstrende investeringslyst, der hersker i øjeblikket.



Det siger Mette Feifer, der er markedsdirektør hos Dansk Erhverv, efter at 2016 blev det syvende rekordår for danske hoteller, når det kommer til overnatninger.



"Fremtiden for hotelbranchen ser god ud, og branchen er helt klar til at investere i flere turister til Danmark.



Royal Arena og Badeland i Høje Taastrup trækker i vejret



"Lige for tiden går der ikke en dag eller en uge uden store investeringer på det her område, siger hun og peger på Royal Arena i Ørestad og et nyt badeland i Høje Taastrup som eksempler.



Faktisk har investeringslysten været så stor i hovedstadsområdet, at det er blevet overhalet af byer vest for Storebælt, når man kigger på, hvor stor en del af hotelværelserne, der er blevet solgt.



"Der er kommet rigtig mange nye hoteller samtidig med, at man har oplevet en vækst i antallet af overnatninger. Derfor stiger udnyttelsesgraden ikke lige så meget i procent, som den gør andre steder i landet, siger hun.



Antallet af overnatninger i Region Hovedstaden og Sjælland er steget med tre procent, mens det øvrige Danmark har oplevet en stigning på seks procent. Det viser tal fra Danmarks Statistik.



/ritzau/