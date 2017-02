Lars Rebien skal hente EU-agentur til Danmark

EU's lægemiddelagentur, EMA, og alle de arbejdspladser, der følger med det, skal til København, hvis det står til regeringen.



Konkurrencen med andre byer er dog hård, og derfor skal Novo Nordisks tidligere topmand Lars Rebien Sørensen hjælpe til.



Det skriver branchemediet Medwatch.



"Det er et rigtigt spændende valg, og det er virkelig vigtigt, at man får en person til at repræsentere Danmark, der kommer med så stærkt et cv og så stor en troværdighed.



"Jeg håber rigtigt meget, at Rebien også lykkes med at komme igennem med det her, siger formand for de danske regioner Bent Hansen til Medwatch.



EMA er for nuværende placeret i Storbritannien. Men med unionens kommende udtrædelse af EU skal den flyttes.



900 topjob i spil



Ifølge Dagens Medicin vil udenrigsminister Anders Samuelsen (LA), sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), Karen Ellemann (V) og Københavns overborgmester Frank Jensen (S) onsdag annoncere Danmarks kandidatur som hjemsted for EMA.



Og her vil Lars Rebien Sørensen blive inkluderet som "særlig udsending" ifølge Medwatch.



EMA er den instans i EU, der godkender nye lægemidler. Funktionen har for nuværende 900 arbejdspladser og mere end 3000 eksperter tilknyttet.



Danmark er dog ikke ene om at ville have en stor portion veluddannede borgere til landet.



Ifølge Medwatch har Sverige også kastet øjnene på godbidden og har sat topdiplomaten Christer Asp i spidsen for indsatsen.



Også Holland, Italien og Spanien er i spil som nyt hjemsted.



EMA selv har over for det franske nyhedsbureau AFP ytret ønske om at få klarhed over fremtiden hurtigst muligt.



"Vi vil foretrække at vide det snarest, så vi har rimelig tid til at flytte, og så arbejdet ikke bliver forstyrret, sagde leder af EMA Guido Rasi Rasi til AFP tidligere.



