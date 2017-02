Analytikere: Carlsberg på vej mod bedring i Rusland

Rusland kan løbe med opmærksomheden, som det ofte har været tilfældet, når Carlsberg onsdag kommer med regnskab for andet halvår. Denne gang kan det være for det positive.



Det vurderer analytikere op til regnskabet.



Halvårsregnskabet ventes at vise et stort driftsoverskud - i modsætning til samme periode sidste år, hvor afskrivninger på mere end 8 mia. kr. skæmmede tallene.



Efter en kontinuerlig række af skuffelser fra Rusland i de seneste mange kvartaler er der måske nu godt nyt fra øst for bryggerikoncernen Carlsberg på vej.



Det russiske ølmarked, som har vejet tungt på Carlsbergs indtjening i de sidste syv år, kan nu blive neutralt eller tilmed positivt, vurderer Jyske Banks analytiker Frans Høyer i en analyse efter konkurrenten Efes' regnskab i sidste måned.



På længere sigt ser han, at samarbejdet mellem OPEC og Rusland om at løfte olieprisen, samt tegn på at Vestens sanktioner mod Rusland måske lettes, kan føre til at Carlsbergs russiske eksponering snart vil tiltrække sig investorernes positive interesse.



Bedring på vej i Øst



Også hos Sydbank noterer analytiker Morten Imsgard noterer sig, at der er bedring på vej i Rusland, der dog først for alvor vil påvirke i løbet af indeværende år.



"Den russiske forretning er toptrimmet og selv en lille forbedring i Rusland vil slå flot igennem på resultatet, siger han til Ritzau Finans.



Han påpeger dog, at selvom Efes kan berette om et gradvis bedre forretningsklima i løbet af sidste år, så venter han fortsat et relativt svagt russisk ølmarked.



Valutamedvind fra Øst



En faktor som Carlsberg ikke kan styre er valutakursudviklingen for rublen.



"Der har været modvind i flere år, men nu er der medvind, og holder det nuværende niveau næste år, så er der fra den kant alene udsigt til bedring," siger han.



Siden udgangen af tredje kvartal og til udgangen af december er rublen styrket fra omkring 70 rubler for en euro til lige under 65 rubler. Et niveau, der stort set også har holdt i den forløbne del af 2017. I begyndelsen af 2016 var den på et tidspunkt over 90 rubler for en euro.



Morten Imsgard pointerer dog, at det "i sidste ende er mere interessant at kigge på noget, der er forretningsstyret".



Uenige analytikere



Der ventes dog markant fremgang i region Østeuropa i andet halvår sidste år sammenlignet med det samme halvår i 2015.



Analytikere adspurgt af Ritzau Estimates ser en vækst på 3,7 pct. i omsætningen til knap 5,6 mia. kr. for halvåret i Østeuropa, mens de ser et stort set uændret driftsoverskud på knap 1,1 mia. kr.



Morten Imsgard er noget mere positiv.



Han ser en omsætning på 5855 kr. i andet halvår - godt 9 pct. bedre end i samme periode 2015. Driften, EBIT, venter han for halvåret ender på 1,2 mia. kr. eller 12 pct. mere end i andet halvår 2015.



Analytikerne, der har leveret til Ritzau Estimates, er heller ikke helt enige. Skønnene på omsætning svinger mellem 5480 mio. kr. og 6288 mio. kr., mens skønnet for EBIT svinger mellem knap 1 mia. kr. og knap 1,3 mia. kr.



Vesteuropa stagnerende





Carlsbergs største region - Vesteuropa - ventes at vise stagnerende driftsoverskud og faldende omsætning.



Sydbank venter, at Carlsberg vil berette om en god salgsudvikling i Skandinavien, Tyskland og Frankrig i de sidste måneder af 2016, mens der vil blive meldt om et fortsat udfordrende polsk ølmarked, hvilket vil tynge salgsudviklingen i regionen.



Omsætningsskønnet for halvåret fra Ritzau Estimes i Vesteuropa ligger på 19,2 mia. kr. mod 20,1 mia. kr. i andet halvår sidste år. Driftsoverskuddet ventes stort set at fastholde niveauet på 3170 mio. kr. fra andet halvår sidste år før særlige poster.



Problemer i Asien



I Asien ses der også faldende omsætning tynget af restruktureringen af Carlsbergs kinesiske forretning. Der ventes ifølge Morten Imsgard positiv påvirkning fra et stigende salg af premiumøl. De øvrige markeder i regionen venter han udvikler sig positivt.



Omsætningen ventes at ifølge Ritzau Estimates at falde små 300 mio. kr. i halvåret til godt 7,1 mio. kr., mens driftsoverskuddet ventes stort set uændret på 1441 mio. kr.



Håb om bedre 2017



I regnskabet vil der også være stor fokus på udmeldingerne om 2017, som ifølge analytikerne ventes at byde på fremgang.



"Bedre forretningsklima i Østeuropa og besparelser i Vesteuropa samt den nye strategi med mere værdifokus burde kunne give et år med en meningsfyldt stigning i Carlsbergs indtjening for første gang i lang tid, vurderer Sydbank-analytikeren, der venter en organisk vækst på 6-7 pct. i 2017 samt valutamedvind.



Analytikerne, der har givet deres skøn til Ritzau Estimates, er dog ikke helt så optimistiske, men venter en omsætning på 65,8 mia. kr. Morten Imsgard venter 67,1 mia. kr. i omsætning.



Driftsoverskuddet, EBIT før særlige poster, ventes at blive på 9,1 mia. kr. eller knap 10 pct. højere end de ventede godt 8,3 mia. kr. for 2016. Med til at løfte væksten er dog valutakursbevægelser.



Ritzau/Finans