Det israelske medicinalselskab Teva Pharmaceutical Company skal have ny topchef. Det oplyste selskabet mandag kort før midnat israelsk tid. På aktiemarkedet er Teva efterfølgende faldet med 1,8 pct. tirsdag i Tel Aviv.



Tevas hidtidige bestyrelsesformand, Yitzhak Peterburg, overtager med øjeblikkelig virkning rollen som midlertidig administrerende direktør, indtil der er fundet en permanent løsning.



Det sker efter gensidig aftale mellem bestyrelsen og Tevas topchef siden 2014, Erez Vigodan, om at han træder tilbage, skriver selskabet i en meddelelse.



Ny bestyrelsesformand bliver Sol J. Barer. Yderligere forklaring af ledelsesskiftet indeholder meddelelsen ikke.



Teva er verdens største producent af kopilægemidler og har også for nyligt haft bud efter danske Novo Nordisks bedst sælgende diabetesmiddel, GLP-1-midlet Victoza.



Teva har i USA udfordret i alt fem ud af ni patenter for Victoza, som udløber fra 2021 og frem til 2032. De resterende fire patenter på Victoza, der udløber fra august 2017 til januar 2019, udfordres ikke af det israelske selskab.



Novo overvejer sine juridiske muligheder, herunder et sagsanlæg.



