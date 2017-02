Relateret indhold Tilføj søgeagent Norwegian

SAS Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Norwegian

SAS

SAS har altid været kongen af skandinaviske flyselskaber. Men efter en kraftig vækst hos lavprisselskabet Norwegian er SAS nu forvist til en andenplads.



Få her et overblik over, hvor store de to selskaber er nu.



SAS:



* Antal passagerer fra januar 2015 til januar 2016: 29,54 millioner.



* Omsætning (2016): 39,5 milliarder svenske kroner.



* Nettoresultat (2016): 1,3 milliarder svenske kroner.



* Antal ansatte (oktober 2016): 10.710.



* Antal destinationer (oktober 2016): 118.



* Antal daglige afgange (oktober 2016): 813.



* Antal fly i flåden (oktober 2016): 156.



Norwegian:



* Antal passagerer fra januar 2015 til januar 2016: 29,66 millioner.



* Omsætning (2015): 22,5 milliarder norske kroner.



* Nettoresultat (2015): 246 millioner norske kroner.



* Antal ansatte (ultimo 2016): Omkring 7000.



* Antal destinationer (ultimo 2016): 130.



* Antal daglige afgange (ultimo 2016): Omkring 600.



* Antal fly i flåden (ultimo 2016): 122.



Kilder: SAS og Norwegian.



/ritzau/