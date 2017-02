Opdateret kl. 11.15 - Flyselskabet Norwegian er nu større end SAS målt på passagerer. Det står klart efter de seneste trafiktal fra SAS, der er offentliggjort tirsdag. SAS fløj i januar 1,9 millioner passagerer. Det betyder ifølge en udregning foretaget af Sydbank, at SAS i de sidste 12 måneder har fløjet 29,5 millioner passagerer.Dermed er Norwegian for første gang nogensinde større end SAS. Norwegian har i samme periode fløjet 29,7 millioner passagerer.Norwegian har de seneste år oplevet en voldsom vækst, hvor der er købt mange nye fly og åbnet ruter Europa over."Norwegian er gået fra at være et lokalt flyselskab til nu også at være et internationalt selskab, og man ser tydeligt, at vores internationale strategi er ved at manifestere sig," sagde kommerciel direktør i Norwegian, Thomas Ramdahl, 11. januar. Hos SAS er man dog ikke nødvendigvis voldsomt bekymret over den øgede konkurrence, lød det fra pressechef Mariam Skovfoged, der holder fast i, at SAS, der er ejet af de tre skandinaviske stater, tilbyder et helt andet produkt end Norwegian."Vi fokuserer på de frekvente rejsende, som flyver til og fra Skandinavien. Vi har fast track, lounges og andre fordele, som vi holder fast i og investerer i, og som vores kunder forventer af os. Men fordi der er stor konkurrence, og priserne hele tiden bliver presset, bliver vi selvfølgelig nødt til at kigge på, hvad der giver mening for vores kunder," siger hun.Opdateres