Pandora har lukket 700 butikker i blandt andet USA - og det kostede 350 mio. kr. på regnskabet for Nord- og Sydamerika i fjerde kvartal 2016.



"Det er mere, end vi ventede. Vi havde regnet med en udgift på 300 mio. kr. - men den endte på 350 mio. kr.", siger Peter Vekslund, der er finansdirektør i Pandora, til Ritzau Finans.



Samlet blev der solgt smykker for 1905 mio. kr. i regionen Nord- og Sydamerika, hvilket er 3 pct. mindre i kvartalet 2015. Ser man på USA alene, lød salget af charms, ringe, armbånd, øreringe og halskæder på 1377 mio. kr. svarende til et fald på 5 pct. i forhold til fjerde kvartal 2015.



De amerikanske butikslukninger alene udgjorde 290 mio. kr. af udgiften - og uden de lukninger ville omsætningsvæksten i USA have været 14 pct., oplyser Pandora.



"Når vi eksempelvis lukker forhandlere, så køber vi varelageret tilbage. Det er der ikke så mange andre, der gør. Men vi vil ikke have udsalg på vores smykker, og derfor vælger vi at købe dem tilbage, når butikker lukkes", siger Anders Colding Friis, der er topchef i selskabet.



