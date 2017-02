Den svenske energikoncern Vattenfall kom igennem de sidste tre måneder af 2016 med et stort underskud.



Underskuddet for de fortsættende aktiviteter var i fjerde kvartal på 3960 mio. svenske kr., hvor selskabet i samme periode året før hentede et overskud på 4550 mio. svenske kr.



Årsagen til det store fald var blandt andet store nedskrivninger, skriver det statsejede selskab i regnskabet tirsdag.



For hele 2016 havde Vattenfall et underskud på 2171 mio. svenske kr. I 2015 så det til gengæld endnu værre ud, da underskuddet var på 5188 mio. svenske kr.



Omsætningen faldt i fjerde kvartal med mere end 4 mia. svenske kr. Toplinjen landede således på 37.796 mio. svenske kr. mod 42.368 mio. svenske kr. i samme periode et år tidligere.



Til gengæld steg selskabets underliggende driftsoverskud til 7095 mio. svenske kr. fra 6407 mia. svenske kr. i fjerde kvartal 2015. Her har blandt andet varmeproduktion trukket op som følge af lavere priser på brændstoffer, fortæller Vattenfall.



Som en af de store begivenheder i kvartalet nævner Vattenfall det vundne udbud på den danske havvindmøllepark Kriegers Flak - som også konkurrenten Dong Energy bød på.



/ritzau/FINANS