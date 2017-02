Tivolis tocifrede millioninvestering giver Dæmon nyt liv

Relateret indhold Artikler

Forestil dig at køre med 77 kilometer i timen, hvor kroppen tilføres en 4G-påvirkning med virtuel reality-briller på - og det hele er overstået i løbet af 104 sekunder.



Det bliver der mulighed for, når Tivoli til foråret skruer op for forlystelsen Dæmonen. Der er tale om en investering for et tocifret millionbeløb, oplyser Tivoli.



Ud over fald på 20 meter og tre loop, så bliver det hele nu tilsat en tur i gondol et sted i Kina på en fyrværkerifabrik, hvor noget uventet sker.



Som passager i Dæmonen "rutsjer" man gennem et univers af ildsprudende drager og dæmoner fra den kinesiske mytologi og fyrværkeri, der eksploderer i et kinesisk univers fra en svunden tid.



Der er arbejdet på projektet i to år.



"Nu er vi teknisk der, hvor vi er klar til at tilføje Dæmonen en ny digital dimension," siger Jacob Helenius, direktør i udviklingsafdelingen, i en pressemeddelelse.



"Med virtuel reality åbner der sig helt nye døre for os til at skabe spektakulære oplevelser - ovenikøbet i eksisterende forlystelser."



Dæmonen i Tivoli bliver den første rutsjebane i Skandinavien, hvor gæsterne kan vælge virtuel reality (VR) i forbindelsen med turen.



Det er Tivolis egen udviklingsafdeling, der har skabt og designet den nye oplevelse til Dæmonen.



En computer, der er koblet på rutsjebanens vogne, kommunikerer acceleration og placering til gæsternes VR-headset via Bluetooth.



På den måde bliver VR-oplevelsen koordineret med den enkeltes placering i rutsjebanen.



Den virtuelle tur er et tilvalg, og gæsterne kan fortsat vælge en almindelig tur i Dæmonen. Tivoli åbner for sommersæsonen 6. april.



