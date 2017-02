Statoil overrasker med rød bundlinje efter massive nedskrivninger

Den norske oliegigant Statoil har leveret en markant skuffelse til aktiemarkedet med sit regnskab for fjerde kvartal, der er offentliggjort tirsdag morgen.



I perioden har selskabet præsteret et justeret nettounderskud på 40 mio. dollar, mens der var ventet et overskud på 618 mio. dollar ifølge Bloomberg News.



Grunden til den store afvigelse skal findes i store nedskrivninger, der i fjerde kvartal beløb sig til 2,3 mia. dollar for Statoil. De store nedskrivninger sker som følge af lavere langsigtede prisforudsætninger på olie.



/ritzau/FINANS