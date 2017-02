Pandora med nye rekordresultater: runder omsætning på 20 mia

Relateret indhold Tilføj søgeagent Pandora Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Pandora

Smykkegiganten Pandora runder som ventet en omsætning på 20,2 mia. kr. Det er en ny rekord, og det svarer til en vækst på 21 pct. Overskudsgraden (ebitda) lander på 39,1 pct.



Resultatet lander i 2016 på 6.025 mio. kr. mod 3.674 mio. i 2015.



Aktionærerne kan efter en skidt start på 2017 for Pandora-aktien med et fald på knap 5 pct. nu glæde sig til et udbytte på 36 kr. pr. aktie, lyder det i regnskabet. Sidste år betlate Pandora aktionærerne 13 kr. pr. aktie, så det kommer tæt på en tredobling.



"Vores pengestrøm forsatte med at være stærk, og vi foreslår en næsten tredobling af den samlede dividendeudbetaling i 2017 til 36 kr. pr. aktie. Dette er naturligvis et bevis på en stærk tro på vores forretning, men også for at tilpasse vores likviditetsudlodning med vores aktionærers præferencer," udtaler Pandoras adm. direktør Anders Colding Friis i regnskabet.



Aktieudbyttet løber op i i alt 4 mia. kr. og vil blive udbetalt løbende i forbindelse med kvartalsregnskaberne i 2017.



Efter et stærkt første kvartal hævede Pandora i maj barren for hele 2016. Dengang hævede smykkegiganten forventningerne til omsætningen til mere end 20 mia.kr. fra mere end 19 mia. kr. og

forventningerne til overskudsgraden til mere end 38 pct. fra mere end 37 pct. I november skruede koncernen yderligere op for forventningerne til overskudsgraden til ca. 39 pct.



Morgenens regnskab rammer meget præcist.



Høje forventninger til 2017



I 2017 forventer Pandora en omsætning på 23-24 mia. kr. og en overskudsgrad lidt under 2016-niveauet på ca. 38 pct. - på trods af en flad start på året.



"Vi ser positivt på 2017 og forventer, at vi kan lægge yderligere godt 3 milliarder på toplinjen, når året er gået, med en Ebitda-margin på 38 pct., hvilket vi er rigtig godt tilfredse med. Så samlet set ser vi positivt på 2017 uanset om første kvartal vil have en mere flad udvikling end tidligere," siger Anders Colding Friis i en skriftlig kommentar til regnskabet.



Status på aktien



Det seneste år er aktien steget lige under 7 pct., men i 2017 er den faldet omkring 4,7 pct.

Ved årets start kostede aktien omkring 930 kr., men efter mandagens fald på 3 pct. koster den nu 880 kr.



Aktien satte rekord i maj og juni 2016, hvor den begge gange var oppe at koste 999,50 kr.



