Prinsessetøj og dukker sikrer Lego-konkurrent rekordår

Legetøjsproducenten Hasbro er nok mest kendt for Matador-spillet Monopoly.



Men det var produkter fra en helt anden kategori, der i 2016 sikrede selskabet sin største årsomsætning nogensinde.



Hasbro producerer nemlig også legetøj baseret på Disneys "Frost"- og prinsesseunivers, og det har solgt rigtigt godt det forgangne år.



Således steg salget i Hasbros såkaldte pigekategori med 50 procent takket være Disney-licenserne og ikke mindst salget af merchandise fra "Trolls"-tegnefilmen, der tager udgangspunkt i den danske Gjøl-trold.



Andre store sællerter fra Hasbro i 2016 var Nerf-skumpistolerne, kortspillet Magic The Gathering og modellervoks fra Play-Doh.



I alt omsatte Hasbro for 5,02 milliarder dollar. Det svarer til næsten 35 milliarder kroner.



Selskabet opnåede et driftsresultat på 788 millioner dollar. Resultatet efter skat lyder på 551 millioner dollar. Det er en fremgang på 22 procent sammenlignet med 2015.



Regnskabstallene betyder, at Hasbro fortsat er den lille i tvekampen mod den anden store amerikanske legetøjsproducent, Mattel.



Mattel offentliggjorde sit regnskab for et par uger siden. Det viste en omsætning på 6,07 milliarder dollar, svarende til 42 milliarder kroner.



Senere på året vil det vise sig, hvor Lego står i dysten om duksepladsen på verdensplan.



Billund-koncernen omsatte i 2015 for næsten 36 milliarder kroner.



Legos omsætning i første halvår af 2016 var markant større end både Mattels og Hasbros.



