Det kigger analytikerne efter i Pandora-regnskab: Hvor høj vækst venter?

mio. kr. Q4 16 (e) Q4 15 FY 16 (e) FY 15 Omsætning 6654 5681 20.333 16.737 - Americas 2051 1957 6998 6537 - EMEA 3307 2784 9485 7548 - Asien/Stillehavet 1410 940 3964 2652 Omsætningsvækst i kr. (%) 17,1 43,4 21,5 40,2 Bruttomargin (%) 74,7 74,0 74,9 72,9 EBITDA 2707 2144 7918 6214 EBITDA-margin (%) 40,6 37,7 38,9 37,1 EBIT 2565 2002 7417 5814 Resultat før skat 2545 1918 7523 5345 Nettoresultat 2011 1375 5943 3674

Smykkeselskabet Pandora har en solid vækstmotor - men de seneste kvartaler er væksten stoppet en smule op, omend den stadig er der. Og ifølge Jyske Bank-analytiker Frans Høyer vil både 2017 og 2018 være år, hvor lidt mere af dampen går af Pandora.Men skuer man længere ud i fremtiden, venter der igen høj vækst, påpeger han. Det er eksempelvis samarbejdet med Pan India Charms & Jewellery Private Limited om distribution af Pandoras smykker, som blev meldt ud i slutningen af januar, der på sigt kan skubbe til salget af Pandora-smykker på verdens næststørste smykkemarked - kun overgået af Kina."Der vil gå mange år, før Indien bidrager betydeligt til Pandoras omsætning, men skridtet ind i dette marked understøtter vores syn på, at mange års høj vækst venter forude. Nyheden kommer efter to kvartaler med svag vækst, og markedet venter fortsat aftagende vækst i 2017 og igen i 2018, lyder det fra Frans Høyer forud for Pandoras regnskab for fjerde kvartal tirsdag.Ifølge Ritzau Estimates ventes omsætningen i fjerde kvartal 2016 at lande på 6654 mio. kr. mod 5681 mio. kr. i kvartalet et år tidligere. På bundlinjen ventes overskuddet at være på 2011 mio. kr., hvilket er en fremgang på 31 pct. i forhold til fjerde kvartal 2015. Og hos Jyske Bank mener man, at regnskabet kan slå konsensus i fjerde kvartal 2016."Guidance for 2017 vil bestå af en minimumsgrænse for omsætning og ebitda-margin, som sandsynligvis ikke vil konflikte med konsensus. Markedet er vant til, at Pandora opjusterer sin guidance i løbet af året," påpeger Frans Høyer.Hos Sydbank venter analytiker Søren Løntoft Hansen, at ledelsen i Pandora vil komme med en forsigtig 2017-prognose med en omsætning, der overstiger 22,5 mia. kr. og en ebitda-margin på mindst 38 pct. Omsætningen i 2016 ventes at ramme 20,33 mia. kr. mod 16,74 mia. kr. i 2015."Vi bemærker hertil, at Pandora siden 2011 har realiseret en omsætning, som har overgået guidance ved de respektive årsregnskaber med henholdsvis 11 pct., 25 pct., 19 pct., 20 pct. og mindst 5 pct. i 2016, påpeger Søren Løntoft Hansen i et notat inden regnskabet.Pandoras største marked er fortsat det europæiske, hvor også Mellemøsten og Afrika tælles med. Her ventes omsætningen at vokse med 18,8 pct. i fjerde kvartal 2016 ifølge Ritzau Estimates til en omsætning på 3307 mio. kr. Lige efter kommer Nord- og Sydamerika, der ventes at bidrage med 2015 mio. kr. i kvartalet, hvilket er en vækst på 4,8 pct. i forhold til fjerde kvartal 2015. Asien og Stillehavsområdet er samtidig godt på vej med en omsætningsvækst på 50 pct. til 1410 mio. kr. ifølge estimaterne."Selv om salgsvæksten er kommet ned for et stort modent Pandora-marked som det australske, venter vi en fortsat solid vækst i fjerde kvartal. Salgsfremgangen vil efter vores vurdering, være drevet af butiksåbninger og nye produktkategorier som "ringe" samt et positivt bidrag fra lanceringen af "Rose"-kollektionen i kvartalet, påpeger Søren Løntoft Hansen, der ligeledes venter, at udviklingen i Kina vil drive salgsvæksten.I Sydbank venter man en vækst på 37 pct. for Asien og Stillehavsområdet.At væksten bremser op i Nord- og Sydamerika skyldes blandt andet lukningen af 700 mindre forhandlere, da den amerikanske Pandora-forhandler Signet har meldt ud om et godt julesalg af Pandora-smykker. Lukningen vil komme til at påvirke omsætningen med omkring 150 mio. kr., vurderer Sydbank.Analytikernes forventninger til Pandoras regnskab for fjerde kvartal af 2016(e) = medianestimater indsamlet af Ritzau Estimates blandt op til otte analytikere. Otte analytikere har offentliggjort anbefaling, hvoraf de syv har en købsanbefaling af aktien, mens en enkelt har "hold".Gennemsnittet af syv analytikeres kursmål er 1117 kr.Pandora kommer med regnskab tirsdag 7. februar omkring klokken 8.00./ritzau/FINANS