Marsk Drilling skifter ud i toppen: Ny kommerciel direktør og chef for strategi

Maersk Drilling omrokerer i øverste geled og har forfremmet to interne ledere.



Lars Østergaard er ansat som ny kommerciel direktør og erstatter Ana Zambelli, som forlader Maersk Drilling "efter gensidig overenskomst", skriver Mærsk-datterselskabet i en pressemeddelelse. Hun nåede dermed at være i koncernen i mindre end to år efter skiftet fra Transocean i midten af 2015.



Lars Østergaard har hidtil haft ansvar for en del af jack-up-flåden i Maersk Drilling, hvor han har arbejdet siden 2008.



Brian Nygaard er samtidig forfremmet til chef for strategi og partnerskaber. Han var hidtil chef for indkøb.



Maersk Drilling fik også for nylig ny øverste chef, da Jørn Madsen afløste Carsten V. Hemmingsen i forbindelse med Mærsk-gruppens strategiske skifte i efteråret 2016.



