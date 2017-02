Pandora køber kontrollen tilbage i det sydlige Afrika for 119 mio

Pandora har købt sig tilbage i sin egen butik i seks lande og territorier i den sydlige ende af Afrika.



Det fortæller selskabet i en meddelelse til fondsbørsen mandag.



Pandora betaler 16 mio. euro, eller knap 120 mio. kr., til Scandinavian Brand House for at overtage distributionsrettighederne og butikkerne i Sydafrika, Namibia, Zambia, Zimbabwe samt Mauritius og den franskkontrollerede ø Réunion per 3. juli 2017. Ud af købssummen dækker godt en fjerdedel den nuværende lagerbeholdning.



"”Med denne aftale vil vi blive i stand til at etablere en lokal tilstedeværelse på det enorme afrikanske kontinent, samt få adgang til et lovende, dog stadig relativt lille smykkemarked. Pandora smykker har været

tilgængelige i den subsahariske region siden 2009, og vi mener, at det nu er tid til at overtage

kontrollen over det brandede butiksnetværk, som er blevet opbygget med så stor succes af vores

distributør igennem mange år, Scandinavian Brand House," siger David Allen, direktør for Pandora i Europa, Mellemøsten og Afrika.



De flere end 50 salgssteder i de lande omsatte i 2015 for omkring 100 mio. kr. i regionen, hvor Pandora har været til stede siden 2009.



Tilbagekøbet sker som led i Pandoras globale strategi om at tage større kontrol over sit salgsnetværk. Pandora har tidligere annonceret lignende aftaler i andre dele af verden, herunder Belgien, Luxembourg, Brasilien, Singapore, Macao og Filippinerne.



/ritzau/FINANS